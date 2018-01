Indiscrezioni su una lettera mandata dal commissario Karmenu Vella per convocare i ministri per il 30 gennaio

Un articolo pubblicato da Politico rivela i dettagli di una lettera inviata dal commissario europeo per l'Ambiente Karmenu Vella al ministro tedesco dell'Ambiente Barbara Hendricks. Lo stesso tipo di comunicazione, secondo l'organo di informazione, sarebbe stato inviato anche ai ministri dell'Ambiente di Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Si tratterebbe di un ultimatum a questi Paesi, affinché si adeguino presto ai parametri normativi dell'Ue in materia di qualità dell'aria.

I ministri sarebbero stati convocati per un incontro, il 30 gennaio prossimo, dal quale il commissario si attende di conoscere "come e in che tempi si vuole raggiungere il rispetto" delle principali direttive europee in materia di qualità dell'aria.

Il nostro Paese, secondo l'articolo di Politico, sarebbe sotto accusa insieme alla Francia per i livelli di concentrazione di due distinti inquinanti atmosferici: il biossido di azoto (NO2), tipico delle emissioni dei motori diesel, e il particolato atmosferico.

Secondo Greenpeace “è del tutto verosimile che la lettera indirizzata alla Germania, di cui è venuto in possesso Politico, sia stata effettivamente indirizzata anche all'Italia”.

I toni della lettera sarebbero assai severi. Vi si legge che se i governi nazionali non risponderanno per tempo "la Commissione procederà al passaggio successivo della procedura d'infrazione, ovvero al deferimento alla Corte" dell'Unione europea; e che l'appuntamento del 30 gennaio sarebbe da considerarsi come "l'ultima opportunità (per i Paesi coinvolti, prima della Corte) per informare delle misure adottate per porre rimedio alla situazione".

"Se il ministro Galletti dovesse presentarsi a Bruxelles, il 30 gennaio prossimo, il nostro Paese si renderà certamente protagonista di un confronto imbarazzante", dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace.