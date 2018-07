Per il sottosegretario all’Ambiente bisogna puntare tutto sulla raccolta differenziata e arrivare il più vicino possibile allo zero sul fronte rifiuti in discarica

"È difficile far accettare gli impianti di rifiuti sui territori, se per tanti anni in quei territori i rifiuti sono stati visti come qualcosa di negativo. Credo che, nei territori dove ci sono stati impatti forti sui rifiuti, parlare di impianti sia qualcosa da mettere da parte. Anche gli inceneritori sono da mettere da parte, e chiudere con quel ciclo di rifiuti che non ha più senso. Bisogna invece provare a ridurli a monte. Per noi è un sogno far arrivare il più possibile vicino allo zero tutto quello che arriva in discarica". Così il sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo (nella foto) intervenendo all'Ecoforum di Legambiente, a Roma.



"La qualità della raccolta differenziata, il recupero e il riciclo, l'economia circolare - continua Micillo - sono tutte cose che vogliamo fare, e che porteremo avanti. Parliamo di milioni di posti di lavoro, con questa nuova filiera". Tra l'altro, Micillo fa presente come il ministro dell'Ambiente Sergio Costa abbia chiesto ai ministeri di eliminare la plastica, di essere “plastic free”.