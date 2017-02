Emissioni, auto elettriche, incentivi: il governatore democratico Jerry Brown ha detto che sulle politiche ambientali, sull'assistenza sanitaria e l'immigrazione, "la California non torna indietro”

Lo stato della California, con la sua tradizione di politiche per l'ambiente prosperate sotto l'ex governatore Arnold Schwarzenegger, sta emergendo come alternativa politica al presidente Trump e al suo scetticismo per tutto quello che sa di ecologia.

Il governatore democratico Jerry Brown in un intervento, ha detto che sulle politiche ambientali, sull'assistenza sanitaria e l'immigrazione, "la California non torna indietro. Né ora, né mai".

"Abbiamo ascoltato la sfacciata affermazione di fatti ‘alternativi’ - ha aggiunto Brown nel suo discorso sullo Stato dello Stato, senza mai nominare il presidente. - Abbiamo ascoltato attacchi eclatanti alla scienza. Capisaldi familiari della nostra democrazia (verità, civiltà, lavoro insieme) sono stati oscurati o messi da parte".

Metà delle auto elettriche che circolano nel paese sono immatricolate in California. Lo stato incentiva economicamente l'acquisto di auto a zero emissioni e ha varato un piano, insieme ai principali fornitori statali di elettricità, per installare 12.500 stazioni di ricarica.

La California, dove si immatricola un’auto su otto degli Stati Uniti, ha chiesto ai costruttori di produrre una certa percentuale di veicoli elettrici. Le principali città dello stato, a partire da Los Angeles e San Francisco, si sono poste obiettivi ambiziosi sull'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Los Angeles lavora a un sistema di car sharing con auto elettriche. Lo stato ha limiti alle emissioni dei motori più severi rispetto al resto del paese.

Il nuovo direttore dell'agenzia federale per l'ambiente (Epa), Scott Pruitt, nominato da Trump e bestia nera degli ecologisti, ha già detto che intende "rivedere" i limiti californiani.