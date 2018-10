Dal 1° ottobre in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto scatta il blocco dei diesel euro 3 e euro 4

Pianura Padana unita contro lo smog. Con questa inedita alleanza i governi regionali di Emilia, Lombardia, Piemonte e Veneto (due di centro-destra e due di centro-sinistra) hanno varato, a partire da ottobre, in piano anti-inquinamento condiviso in tutto il bacino padano, in collaborazione con il ministero dell'Ambiente.



"Quelli al via il primo ottobre rappresentano già risultati avanzati di questo lavoro di area vasta, che vogliamo portare a completo compimento", dicono gli assessori in merito al blocco dei diesel Euro 3 ed Euro 4 nelle regioni in questione. L'obiettivo al 2020 è quello di rendere omogenee le norme e le misure applicate in un territorio che da solo produce il 50% del Pil nazionale e dove vivono 23 milioni di persone.

"Serve continuare, con grande serietà e senso di responsabilità, l'impegno verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile, come indica l'Agenda 2030 dell'Onu, a cui tutto il mondo sta guardando - dicono gli assessori delle quattro Regioni - . Per riuscirci, è fondamentale la collaborazione dei cittadini: ciascuno, con i propri comportamenti quotidiani, può fornire un grande contributo per il futuro delle nostre comunità. Nessuno deve sentirsi escluso: la salute, la qualità della vita e dell'ambiente dipendono dalle scelte di ciascuno di noi".