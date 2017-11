Da martedì 7 a venerdì 10 novembre la rassegna dello sviluppo sostenibile in contemporanea con Key Energy, Mobilità H2R, Condominio Eco e Sal.ve

Alla Fiera di Rimini, da martedì 7 a venerdì 10 novembre torna Ecomondo, la rassegna promossa da Italian Exhibition Group in cui viene presentata la green e circular economy nell’area euro-mediterranea; un evento internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Nel settore della green e circular economy l’Italia è ai primi posti in Europa, in particolare nell’efficienza energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle risorse.

Gli Stati Generali - Si rinnova, inoltre, il consueto appuntamento con la sesta edizione degli Stati Generali della Green Economy (7-8 novembre) - promossi dal Consiglio nazionale della Green Economy, a cui partecipano 66 organizzazioni d'impresa e i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico - con l'obiettivo di implementare una piattaforma per lo sviluppo di una green economy in Italia attraverso l'analisi dei potenziali positivi, degli ostacoli, nonché delle politiche e delle misure necessarie per migliorare la qualità ecologica dei settori strategici.

Il confronto internazionale - Per questo motivo, Ecomondo si posiziona nel panorama internazionale come appuntamento di riferimento per incontrare tutte le aziende leader di mercato, conoscere i trend, le innovazioni e le nuove tecnologie, confrontarsi con i professionisti del settore.

Key Energy - In contemporanea con Ecomondo si svolge Key Energy, la fiera delle “energies for climate”, soluzioni e applicazioni di efficienza energetica ed energie rinnovabili.

Città Sostenibile - Ecomondo, inoltre, propone dal 2009 un modello ideale di Città Sostenibile, all’interno di uno spazio espositivo che mostra modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, progetti, piani di mobilità, che consentono di migliorare la vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei territorio in chiave sostenibile.

Tecnologie - L'importanza dell'approvigionamento e del riciclo delle materie per un'economia sostenibile e circolare: Ecomondo raccoglie la sfida tracciando la strada per lo sviluppo di tecnologie nuove e sostenibili, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'industria manifatturiera europea dall'approvigionamento estero.

Sal.Ve e il veicolo ecologico - Sal.Ve, il Salone del Veicolo per l´Ecologia, organizzato in partnership con Anfia, è una delle principali manifestazioni europee indirizzate ad un settore industriale strategico nel ciclo dei rifiuti.

Key Efficiency - All’efficienza energetica è dedicata la sezione Key Efficiency con tecnologie, sistemi e soluzioni per un uso intelligente delle risorse.

Key Wind, Key Storage e Key Solar - Al fianco di Key Wind, la sezione dedicata all'energia eolica organizzata con il supporto di Anev Associazione Nazionale Energia del Vento, spazio da quest'anno a Key Solar, il nuovo settore espositivo dedicato al fotovoltaico e Key Storage, dedicato all'immagazzinamento dell'energia da fonti rinnovabili.

Mobilità H2R - Inoltre, H2R - Mobilità e trasporto sostenibili con Mobilità, il nuovo progetto inserito all'interno de La Città Sostenibile, mette a sistema tutte le componenti relative alla mobilità sostenibile.

Condominio Eco - Infine Condominio Eco, per scoprire Homo Condòmini Tour 2018, sette container rigenerati e allestiti con Smart Technology and Building Solutions che dal 22 marzo 2018 attraverseranno l'Italia per consentire a tutti di toccare con mano l'evoluzione di materiali e tecnologie già disponibili.

Il dettaglio di Sal.Ve - L'expo di SAL.VE, nei padiglioni interamente occupati dalle fiere sull'ambiente, sarà nel settore A7-C7, all'ingresso Ovest del quartiere, in coabitazione con i produttori di telai e i componentisti dello stesso comparto, anello complementare nella filiera dei veicoli per servizi ecologici. Partecipano a Sal.Ve le principali aziende del comparto, i top player nella produzione di compattatori, spazzatrici e attrezzature per aspirazione e pulizia idrodinamica. In mostra l'intera gamma dei veicoli industriali e speciali per la raccolta di rifiuti solidi e liquidi, con le ultime novità tecnologiche, in un’area espositiva di 6.000 metri quadri.

