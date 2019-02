Appuntamenti a Palermo (dal 18 al 20 febbraio), Bari, Napoli, Roma, Pescara, Arezzo, Civitanova Marche, Rimini, Padova, Genova, Torino e Milano Porta Garibaldi

Un viaggio in dodici tappe, da Palermo a Milano, per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l'inquinamento. Questo farà il Treno Verde, la campagna di Legambiente presieduta da Stefano Ciafani e del gruppo Ferrovie dello Stato italiane con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, giunta alla 31esima edizione.

"La mobilità a emissioni zero è il futuro cui guardiamo", ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa presentando l'iniziativa. "Bisogna da un lato risolvere il tema della qualità dell'aria, e su questo sto firmando accordi di programma con varie regioni. Dall'altra bisogna favorire un pendolarismo a emissioni zero, in modo che ci siano sempre più persone che si muovono su treni. C'è ancora tanto da fare", ha detto il ministro.

La prima città toccata dal convoglio ambientalista sarà Palermo, dal 18 febbraio e il viaggio si concluderà a Milano il 5 aprile.

A bordo del treno verde, in ogni tappa, Fs e Legambiente ospiteranno le più innovative idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità, oltre alle migliori esperienze italiane sul fronte della sostenibilità ambientale.

Il commento delle Ferrovie - "La sostenibilità ambientale, sociale ed economica - ha sottolineato Gianfranco Battisti, amministratore delegato delle Fs Italiane - è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell'edizione 2019 del Treno Verde e costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata, dove le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È in quest'ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all'avanguardia. Con i green bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e Pop, in circolazione da fine primavera, che hanno un'alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al 100%, e che miglioreranno l'esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti consentito al Gruppo Fs Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi".

La sostenibilità del treno - Il sistema dei trasporti e della mobilità collettiva e integrata è un elemento centrale per lo sviluppo dei territori e per il miglioramento della qualità della vita delle persone che li abitano, ma è anche una fonte di numerosi impatti ambientali, come ad esempio le emissioni di gas serra in atmosfera. Ciò perché l'attuale sistema di mobilità è fortemente sbilanciato sul trasporto privato. Per ristabilire un equilibrio è necessario aumentare la quota di spostamenti a elevate performance ambientali, come il trasporto su ferro, il trasporto collettivo su gomma e il mondo sharing (car, scooter, bike).

Il trasporto ferroviario rappresenta la spina dorsale del collegamento intermodale di persone e merci. I fattori di successo del settore, sicurezza e rispetto dell'ambiente, sono leve per il consolidamento e il mantenimento di una posizione di leadership.

Connettività, inclusione sociale e territoriale, crescita nel mercato del lavoro e negli investimenti, sicurezza e protezione dell'ambiente sono elementi su cui il settore ferroviario può contribuire in maniera significativa nel breve come nel lungo periodo, grazie alla sua capacità di mettere insieme sostenibilità e innovazione.

Le elevate performance ambientali dei nuovi mezzi sono il risultato di sempre più strutturati processi di procurement che prevedono requisiti rigorosi, relativi, ad esempio, a sistemi propulsivi, design, recupero di energia e utilizzo di materiali leggeri.

Nel trasporto collettivo su gomma continua il rinnovo del parco autobus di Busitalia, società di trasporto su gomma del gruppo Fs Italiane, con l'acquisto di mezzi motorizzati Euro6 dotati di tecnologie in grado di garantire bassi consumi energetici e di incrementare la capacità di carico, ottenendo un sostanziale abbattimento delle emissioni di particolato e degli ossidi di azoto, rispetto a quelli della generazione precedente, e una riduzione significativa delle emissioni di CO2.

Nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, hanno avviato diverse iniziative mirate a un uso razionale delle risorse impiegate, al riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi e al loro trasporto su rotaia.

Servizi di trasporto integrati per i passeggeri - Per un miglioramento generale del sistema di mobilità in termini sostenibili, il Gruppo Fs Italiane ha intrapreso anche altre iniziative. Oltre al potenziamento del trasporto regionale e dei servizi alta velocità, l'attenzione è rivolta ai collegamenti FRECCIALink, il servizio integrato di Trenitalia Frecce+bus, nonché le partnership con i servizi di car sharing, ad esempio Enjoy, e bike sharing in diverse città (Bicincittà a Torino e Padova; Clear Channel a Milano e Verona) che consentono di ridurre gli spostamenti con veicoli privati a motore.

Nel settore merci e logistica, la strategia perseguita è quella di massimizzare i benefici del trasporto intermodale attraverso il Polo Mercitalia, che ha il compito rilanciare il business merci del Gruppo Fs Italiane, sviluppando soluzioni integrate che permettano di valorizzare la modalità ferroviaria. Nel 2018 è stato lanciato Mercitalia Fast, il primo servizio al mondo di trasporto ferroviario ad alta velocità dedicato alle merci, che alleggerirà la principale arteria autostradale italiana (Autostrada A1) di circa 9mila camion ogni anno, riducendo dell'80% le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera rispetto al trasporto stradale.

Le date - L'obiettivo della trentunesima edizione è quello di incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l'inquinamento (secondo il principio europeo «chi inquina paga»), puntare sull'intermodalità e sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la sharing mobility. Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio), Bari (dal 22 al 24 febbraio), Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio), Roma Termini (dal 2 al 4 marzo), Pescara (dal 6 all'8 marzo), Arezzo (dal 10 al 12 marzo), Civitanova Marche (dal 14 al 16 marzo), Rimini (dal 18 al 20 marzo), Padova (dal 22 al 24 marzo), Genova Porta Principe (dal 26 al 28 marzo), Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al 5 aprile).