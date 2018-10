Sostenibilità e progetti di salvaguardia in occasione della storica regata degli studenti delle Business School internazionali

Mba's Conference and Regatta organizzata da Sda Bocconi School of Management e Yacht Club Italiano è da 15 anni un momento imprescindibile per i manager del mondo che si ritrovano a Santa Margherita Ligure per un momento di networking e di visione. Momento centrale dell'evento, la conferenza quest'anno intitolata: “The Role of the new Leaders for the Blue Economy: saving the Ocean for a Smart and Sustainable Growth” organizzata in collaborazione con One Ocean Foundation all'Abbazia della Cervara per far conoscere a studenti e stakeholder di tutto il mondo istituzioni e aziende che ogni giorno si battono per la tutela delle terre sommerse, il 70% del pianeta.

Con la moderazione di Maurizio Dallocchio, docente all’università Bocconi, si sono alternati gli interventi di Sandro Carniel, primo ricercatore del Cnr, Daniele Moretti, caporedattore Sky TG24, Daniele Maver presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover Italia, Marco Tolentino dell’Adidas Italia.

One Ocean Foundation - One Ocean Foundation, presentata per la prima volta a Milano il 1° marzo 2018, è un'iniziativa italiana di rilevanza internazionale per la salvaguardia dell'oceano. Presieduta dalla principessa Zahra Aga Khan, la fondazione nasce da un'idea dello Yacht Club Costa Smeralda (YCCS), direttamente interessato alla conservazione dell'ambiente marino. Anche grazie al sostegno di Bocconi, la fondazione ha sviluppato un codice etico, la Charta Smeralda, che definisce in 10 punti principi e azioni che ognuno può mettere in pratica a tutela dei nostri mari.

Sky - Sky affianca questa edizione di Sda Bocconi Mba's conference and regatta sui temi ambientali attraverso il racconto della campagna "Sky Un mare da salvare", lanciata nel gennaio 2017 con l'obiettivo di contribuire a salvaguardare i mari in pericolo a causa dell'inquinamento da plastica, dell'eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e della perdita della biodiversità.

Sda Bocconi - Sda Bocconi School of Management è la scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi di Milano. Si occupa di diffondere e accrescere la cultura manageriale e di promuovere quel rigore scientifico che condivide da sempre con l'Università Bocconi, distinguendosi per una metodologia didattica innovativa finalizzata non solo alla crescita professionale, ma anche allo sviluppo personale e individuale.

Yacht Club - Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo. Con sede nel porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha come obiettivi la diffusione dello yachting e l'organizzazione di regate come la Rolex Capri Sailing Week, la Rolex Giraglia, la Mba's Conference & Regatta, i campionati italiani classi olimpiche e le world Series, la Coppa Carlo Negri, il Trofeo Siad Bombola d'oro e la Millevele.

Moretti - Innanzitutto i dati. "Secondo il report del World Economic Forum - spiega Moretti (Sky) - , se non modifichiamo il nostro comportamento, nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nel mare. L'impiego della plastica a livello mondiale è aumentato di 20 volte negli ultimi 50 anni, e si prevede che raddoppi ulteriormente nei prossimi 20 anni. Nel 2050 produrremo più del triplo del materiale plastico del 2014". Sky ha lanciato una campagna internazionale "Un Mare da Salvare" per difendere i mari dall'inquinamento da plastica, dall'eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e dalla perdita della biodiversità. "Il nostro obiettivo - aggiunge Moretti - è stimolare le persone a compiere piccole azioni quotidiane positive, incoraggiandole a impegnarsi in prima persona”.

Carniel - Sandro Carniel (Cnr), esperto di oceanografia fisica e autore di "Oceani. Il futuro scritto nell'acqua", edito da Hoepli, si è focalizzato su una storia che induce a riflettere. "Quando da oceanografo traduco i dati scientifici sul ruolo degli oceani, per esempio, io penso sempre a Cenerentola. Gli oceani ci fanno respirare, ben il 50% dell'ossigeno liberato in atmosfera è prodotto dai mari, non dalle foreste. Ci pagano gran parte della bolletta della luce, mantengono la stabilità del clima del Pianeta trasportando enormi quantità di calore in giro con le loro correnti. Ci portano a casa cibo, proteine quasi gratis per 2 miliardi di persone, ultimo Eden da dove l'uomo può (ancora per quanto?) raccogliere senza allevare o coltivare. Ci tengono pulita casa; da soli riciclano il 30% delle emissioni di anidride carbonica che scarichiamo in aria ogni anno. E da quando abbiamo aumentato la concentrazione dei gas serra in atmosfera, si sono occupati di raccattare il 90% dell'aumento di energia che ne è seguito”.

Tolentino - L'importanza della conoscenza, dell'informazione e dell'emulazione. Con questo spirito sono stati portati al tavolo dei relatori 2 casi concreti di aziende proattive sul tema sostenibilità: Marco Tolentino (Adidas Italia) ha raccontato di Parley, "una piattaforma in cui creatori, pensatori e leader di tutto il mondo si incontrano per sensibilizzare rispetto alla bellezza e alla fragilità dei nostri oceani ed è impegnata in progetti per interromperne distruzione. Dal 2015 Adidas e Parley hanno stretto una partnership a livello globale per la creazione di una linea di sportwear prodotta con rifiuti plastici marini. La sfida è quella di re-inventare la plastica, e dare inspirazione per un'inversione di rotta, un cambiamento positivo". Alla base del progetto uno statement forte: "From Threat to thread" - dalla minaccia alla fibra, quella di cui le Adidas Parley sono fatte - per ogni paio sono infatti impiegate 11 bottiglie di plastica raccolte in mare. "Ad oggi - prosegue Tolentino - il 15/20% dei nostri prodotti sono fatti con materiali di riciclo, ma l'impegno è quello di aumentare progressivamente questi numeri".

Maver - Daniele Maver (Jaguar Land Rover Italia), ex alunno Mba, ha spiegato come l'azienda automobilistica agisca a livello di sostenibilità ambientale, soffermandosi su processo produttivo, logistica e soprattutto ricerca e innovazione.

Bonadeo - Riccardo Bonadeo, commodoro Yccs e vicepresidente di One Ocean Foundation: "Interventi come questo imprimono un'accelerazione al processo di sensibilizzazione crescente riguardo a questo tema, creano coinvolgimento profondo e instillano un senso di responsabilità prezioso. È l'obiettivo della nostra fondazione, creare una rete di stakeholder per puntare alla salvaguardia dei mari, identificando best practice e promuovendo l'Ocean Literacy, un approccio legato ad azioni di comunicazione ed educazione riguardanti i mari, riconosciuto dalle Nazioni Unite".

Reggio - Nicolò Reggio, presidente dello Yacht Club Italiano: "Il ‘mare che unisce’ sostanzia perfettamente l'impegno di YCI a mantenere una rotta etica nei confronti della nostra prima risorsa, il mare. Il nostro club è stato il primo firmatario della Charta Smeralda e, da allora, si è attivato in un'opera di sensibilizzazione e di collaborazione con tutti i club collegati e nelle località interessate dalle nostre attività sportive. Charta Smeralda è un codice etico sul mare, pensato per incrementare la consapevolezza sulle problematiche che minacciano l'ambiente marino, dai cambiamenti climatici, all'acidificazione dell'acqua e l'inquinamento. Un deterioramento gravissimo verso cui non si può rimanere insensibili e che necessita dunque, del massimo impegno di tutti, noi per primi".

La conferenza - Tutti gli studenti che hanno partecipato alla conferenza si sono assunti un impegno preciso e hanno sottoscritto la Charta Smeralda.

"Tra le ragioni del successo dell'iniziativa, che ha fatto registrare un numero di adesioni particolarmente elevato, voglio evidenziare la qualità del confronto, sempre ad altissimo livello, su temi che evidentemente incontrano l'interesse dei giovani manager - sottolineano Federico Pippo, docente di finanza aziendale di Sda Bocconi School of Management, e Marco Baglione, candidato Mba 2018, presidente Sda Bocconi Sailing Club. - Quando, come in questo caso, le eccellenze condividono percorsi e strategie, i risultati non si fanno attendere".