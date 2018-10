Quando accendere l'impianto? E come fare manutenzione? Quando e perché rinnovarlo?

È proprio questo il periodo di accensione delle caldaie che, però, non è uniforme in tutta Italia. Il territorio è diviso per legge in zone climatiche dalle quali dipende il primo giorno di funzionamento degli impianti di riscaldamento. Per esempio, Milano si trova in zona climatica E e il primo giorno di accensione è stato il 15 ottobre. Serve, comunque, un'interpretazione flessibile del regolamento: se le temperature sono sopra la media, si consiglia di posticipare l'accensione del riscaldamento.

“La corretta manutenzione delle caldaie - ricorda Federico Musazzi di Assotermica, l'associazione delle aziende produttrici di apparecchi per impianti termici - deve essere eseguita da professionisti del settore, che ne verifichino la funzionalità e le condizioni di sicurezza. Mi riferisco - prosegue - alla pulizia dei filtri e dei condotti fumari, al funzionamento delle parti meccaniche e a una corretta aerazione del locale. La periodicità dei controlli dipende dalle indicazioni del fabbricante, ma di norma viene richiesto un controllo ogni anno. In aggiunta a ciò, gli impianti di potenza superiore a 10kW sono anche soggetti a ulteriori controlli di efficienza energetica secondo una periodicità stabilita per legge dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (generalmente ogni 2 o 4 anni per le caldaie a gas, a seconda dell'età)”.

In questo periodo è anche opportuno valutare le nuove tecnologie per il risparmio energetico, dato che circa l'80% dei consumi delle abitazioni dipende dal riscaldamento e dal modo in cui si produce l'acqua calda.