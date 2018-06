L’iniziativa vede coinvolti anche l’Enea, per la competenza sugli aspetti tecnici degli interventi da realizzare, e il Gestore dei Servizi Energetici (Gse)

Diffondere la cultura dell’efficienza energetica presso le imprese italiane e fornire strumenti conoscitivi, operativi, tecnici e finanziari necessari alla realizzazione di interventi mirati al contenimento dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e della bolletta energetica. E' l’obiettivo dell’alleanza tra Unioncamere ed i principali operatori dell’efficienza energetica, in primis le Energy Service Company (Esco), per portare i benefici dell’efficienza energetica nelle imprese italiane.

Il percorso di sensibilizzazione nazionale sulle tematiche dell’efficienza energetica prenderà avvio con la realizzazione di convegni, organizzati assieme al sistema camerale nelle varie regioni italiane, con il coinvolgimento delle realtà territoriali, per poi proseguire con iniziative di informazione e formazione specifica ai titolari delle piccole imprese e agli Energy Manager sui temi della gestione dell’energia e dell’opportunità di realizzare diagnosi energetiche e interventi.

L’iniziativa vede coinvolti: FederEsco, che rappresenta il settore delle Esco, società specializzate a gestire in modo integrato e completo le progettualità energetiche; l’Enea, per la competenza sugli aspetti tecnici degli interventi da realizzare; il Gestore dei Servizi Energetici (Gse), per la competenza in merito agli incentivi nel settore; operatori finanziari, per il finanziamento degli interventi, sulla base anche all’esperienza già maturata nel settore da Federesco.

"Abbiamo la necessità di avviare un importante passaggio culturale che necessariamente deve passare dalle imprese presenti sul territorio, che hanno bisogno di alleggerire la bolletta energetica e diventare virtuose nella lotta al cambiamento climatico", sottolinea Claudio Ferrari, presidente di Federesco.