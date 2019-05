Con una dotazione di 310 milioni di euro il fondo sostiene interventi di efficienza energetica su edifici, impianti di imprese, Esco e Pubblica Amministrazione

È ufficiale: lunedì 20 maggio verrà attivata la piattaforma online per la presentazione delle domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica. La Corte dei Conti ha registrato il decreto attuativo che approva le modalità operative per la presentazione delle domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica.

Il Fondo, finalizzato a sostenere gli interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e processi produttivi realizzati da imprese, Esco (Energy service company) e Pubblica Amministrazione, prevede l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato e/o la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento.



La dotazione finanziaria del Fondo, pari a 310 milioni di euro, mobiliterà un volume di investimenti nel settore dell’efficienza energetica di oltre 1,7 miliardi di euro. La piattaforma sarà disponibile sul sito di Invitalia.