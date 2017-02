Verranno regolate questioni come l’attivazione delle forniture e la gestione del rapporto. I contributi dovranno essere inviati entro il 2 marzo

L’Autorità per l’Energia ha avviato un documento di consultazione attraverso il quale si punta a definire uno standard di qualità del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il documento sottopone a consultazione “i primi orientamenti dell'Authority per la regolazione della qualità contrattuale, focalizzandosi sulla qualità delle prestazioni erogate all'utenza dall'esercente che sono connesse con l'avvio e la chiusura del rapporto contrattuale (ad esempio allacciamenti, attivazioni, riattivazioni e disattivazioni della fornitura, scollegamenti dalla rete) e con la gestione del rapporto contrattuale (risposta ai reclami, verifica del misuratore e dei parametri di qualità della fornitura)”.

È prevista l'introduzione di standard minimi di qualità, di penalità in caso di mancato rispetto degli standard da parte dell'esercente (inclusi gli indennizzi automatici), nonché di obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale in capo agli esercenti il servizio. Le osservazioni dovranno essere inviate entro il 2 marzo prossimo.