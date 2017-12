Nel database europeo DEEP di efficienza energetica raccolti i dati di oltre 10mila progetti

E' disponibile da oggi anche in italiano la banca dati open source europea DEEP, che punta a far scoprire i vantaggi per chi investe in progetti di efficienza energetica. DEEP, acronimo di De-Risking Energy Efficiency Platform confronta e monitora le prestazioni degli investimenti di riqualificazione energetica. Nata per volontà dell’Eefig (Energy efficiency financial institutions group), il Gruppo istituito dalla Commissione Europea e dalla Unep Finance Initiative, è oggi disponibile anche in italiano grazie al contributo di Fire, la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia. La Piattaforma conta su un ampio database europeo di progetti di efficienza energetica, raccogliendo i dati di oltre 10mila progetti realizzati negli edifici e nell’industria. DEEP è rivolto alle istituzioni finanziarie e ai decisori che devono valutare interventi di efficienza energetica in campo immobiliare e industriale in tema di riqualificazioni.

L’iniziativa nasce anche per far meglio comprendere le caratteristiche dei progetti specifici al mondo finanziario, migliorandone così l’accesso al credito. La piattaforma permette già di consultare i dati aggregati e analizzarli, ma soprattutto è aperta: istituti finanziari, imprese o enti che abbiano realizzato progetti possono diventare a loro volta fornitori di dati, integrando con i propri progetti il database.