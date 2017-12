Sono sessantasei i progetti previsti tra riqualificazione energetica, illuminazione smart e banda larga

Con la firma delle convenzioni per tutti i progetti candidati, prevista per il 18 dicembre a Palazzo Chigi, prende il via il primo "Bando periferie". Sono 120 i progetti finanziati da questo bando e 445 i comuni interessati, per un ammontare complessivo di risorse che supera i 4 miliardi di euro tra investimenti pubblici, privati e risorse municipali.

Tra questi, al capitolo dedicato alla riduzione dell’impatto ambientale pro capite delle città sono stati destinati 80 milioni di euro per 66 azioni relative all’efficienza energetica, all’illuminazione smart e alla banda larga. Altre 175 azioni, per un budget di 200 milioni di euro, saranno orientate alla realizzazione di nuovi e più grandi spazi verdi cittadini attrezzati e accessibili a tutti, soprattutto alle famiglie e le persone con disabilità.

I cittadini coinvolti dai progetti sono quasi 23 milioni su 445 Comuni e 13 Città Metropolitane. Gli interventi pianificati sono 2.177, per un totale di oltre 3,8 miliardi di euro, di cui il 74% investimento pubblico e il restante privato.

Complessivamente, il 15% delle risorse e delle azioni è rappresentato dal recupero delle aree urbane dismesse, il 12% da progetti per la mobilità sostenibile e alternativa, un altro 12% per la casa, l’8% per lo sviluppo, il 6% per l’inclusione sociale, il 5% per le aree verdi, il 5% per le piste ciclabili, il 4% per la resilienza, il 2% per l’ICT, l’1% per la sicurezza.

"Questi finanziamenti devono diventare strutturali e ci aspettiamo di vedere passi concreti in questo senso già nelle prossime settimane", ha detto il segretario generale dell'Anci, Veronica Nicotra.