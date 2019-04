Il sottosegretario alla conferenza Fire: a maggio tavolo con gli operatori, dal confronto con gli stakeholder si cercano proposte sul superamento della crisi dello strumento

Dovrebbe essere pubblicato in questi giorni il decreto con le linee guida operative per la presentazione dei progetti per l'ottenimento di Certificati bianchi. Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa (nella foto), aggiungendo che il Mise intende aprire un tavolo con Gse e stakeholder, per raccogliere spunti dagli operatori su come superare la crisi dello strumento, e una prima riunione è attesa a maggio. Sull'atteso provvedimento con le linee guida, ha detto Crippa alla conferenza annuale sui Tee della Fire, “si è conclusa la fase istruttoria, è alla firma dei direttori di Mise e Matt; credo in settimana sarà finalmente pubblicato”.



Il decreto è uno di tre interventi annunciati dal sottosegretario per superare l'attuale situazione di carenza di progetti e conseguenti titoli sul mercato: gli altri due sono le già segnalate norme del Dl crescita per gli impianti a biomassa e un tavolo con Gse e gli operatori in cui sono richiesti spunti e considerazioni agli operatori. Sul primo punto Crippa ha spiegato che la norma riguarderà i settori industriali agroalimentare e alberghiero e, in particolare, gli impianti a biomassa solida su cui era necessaria una norma di chiarimento sull'identificazione della quota di energia rinnovabile prodotta. Quanto al tavolo, partirà a breve: sulle alcune richieste per la modifica di parametri dello schema giunte al ministero, ci sarà un confronto verso maggio con gli stakeholder e il Gse.