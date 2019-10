Il GSE ha effettuato 14.400 verifiche nel triennio 2017-2019. Ad oggi sono stati conclusi 10.600 controlli sulle schede standard, che non prevedevano alcuna misurazione diretta: il 95% dei quali ha comportato la revoca degli incentivi

Tra il 2017 e il 2019 sono state fatte circa 14.400 verifiche relative a RVC standard (Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi). Delle 10.600 verifiche concluse, circa il 95% ha comportato la revoca degli incentivi per un controvalore economico di circa 600 milioni di euro. Questo il bilancio del Gestore dei Servizi Energetici in merito ai meccanismi di incentivazione basati sulla mera autocertificazione.

Come viene ricordato in una nota già dal 2015, il GSE, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato azioni che hanno portato all'abrogazione – con Decreto del 22 dicembre 2015 – delle schede standard 36E, 40E e 47E, all'intensificazione dei controlli in fase di qualifica e soprattutto, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, all'avvio di un numero consistente di verifiche sui progetti di efficienza che hanno beneficiato dei TEE.

In seguito, il Decreto dell'11 gennaio 2017 ha previsto il superamento delle schede standard, eliminando la possibilità di determinare i risparmi senza procedere ad alcuna misurazione diretta. Questa disposizione e la consistente revoca dei titoli riconosciuti per le schede standard, presentate ai sensi dei decreti precedenti, hanno generato la sensibile riduzione del numero di progetti presentati e del numero di TEE riconosciuti nel biennio 2018-2019.

Infine, in passato così come nei recenti incontri, il Gestore dei Servizi Energetici ha sollecitato le Associazioni a garantire il rispetto di un codice etico interno. E i recenti fatti accaduti in Veneto e nel Lazio – sempre sulle truffe ordite ai danni del GSE attraverso le schede standard – evidenziano “quanto sia importante una collaborazione sinergica tra Associazioni e GSE, in cui ognuno faccia la sua parte, al fine di garantire il rispetto delle regole inerenti il meccanismo dei TEE e quindi la loro corretta applicazione”.