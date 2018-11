Aumento in controtendenza rispetto al trend annuale. Si tratta del primo progresso annuo dal mese di aprile, lo certifica il monitoraggio mensile del GSE

Un’autentica impennata di riconoscimenti del Gse nel mese di ottobre sul front dei titoli di efficienza energetica. Nel mese scorso, su base tendenziale, il gestore - nel suo rapporto mensile - registra una crescita del 140,2% (da 129.676 a 311.536 Tee), in quello che rappresenta il primo progresso annuo da aprile.



Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018, il Gse ha riconosciuto complessivamente 3.241.564 di Tee, il 31,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Il Gestore fa sapere inoltre che nei 10 mesi - ai sensi del DM 28 dicembre 2012, del DM 11 gennaio 2017 e del DM 10 maggio 2018 - sono state concluse positivamente 2.156 istruttorie tecniche, di cui 94 progetti a consuntivo (PC), 80 proposte di progetto e programma di misura (Pppm) e 1.982 richieste di verifica e certificazione dei risparmi (Rvc).



Complessivamente, dall’avvio del meccanismo nel 2006 al 31 ottobre 2018 sono stati riconosciuti 50.744.213 Tee, di cui 16.316.458 riferiti ai riconoscimenti trimestrali per le Rvc standardizzate. Il Gse segnala infine che dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018, nell’ambito del meccanismo di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento (Car), sono stati inviati al Gme 1.183.376 Tee, di cui 1.176.075 rilasciati sul conto proprietà degli operatori e 7.301 oggetto di ritiro da parte del Gse.