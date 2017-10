La prima sessione di mercato TEE, che prevede la nuova modalità di scambio ai sensi del DM 11 gennaio 2017, si svolgerà il 10 ottobre

L’Autorità per l’energia ha approvato le nuove “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” ed il nuovo “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica”, modificati dal GME al fine di tener conto di quanto precedentemente disposto con delibera 514/2017/R/EFR in merito all’unificazione delle tipologie dei TEE.



Con una nota pubblicata nei giorni scorsi, il GME rende noto che, a partire dal 5 ottobre, acquistano efficacia le nuove “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, il nuovo “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica”, nonché la nuova “Guida per l’Utente del Registro dei TEE” e le DTF, modificati ai sensi della Delibera 514/2017/R/EFR.

Pertanto dal 5 ottobre sia sulla piattaforma del Registro TEE che su quella del Mercato è consentita la negoziazione unificata per tutte le tipologie di Titoli.