L’Amministrazione comunale ha ricevuto il riconoscimento per la lotta al cambiamento climatico conferito da Ape Fvg, l’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Il comune di Pordenone è stato premiato con l’Energy Awards Fvg per l’impegno nella riduzione dei consumi energetici, le politiche green e la lotta al cambiamento climatico. Dei 215 comuni della regione solo 20 hanno ottenuto il riconoscimento conferito da Ape Fvg, l’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia.

Diversi i punti di forza che hanno determinato la promozione di Pordenone. Tra questi l’attenzione alle infrastrutture pubbliche (quasi tutti gli edifici comunali sono dotati di attestato di prestazione energetica e buona parte anche di diagnosi energetica), l’impegno per il miglioramento dell’edilizia privata (con incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica) e per la mobilità sostenibile grazie all’adozione del Piano urbano per la mobilità sostenibile, lo sviluppo di un Piano di dettaglio del centro storico, il Biciplan, l’incremento di zone 30, a traffico limitato e residenziali, le piste ciclabili e relativi servizi come la previsione di parcheggi per le biciclette in buona parte degli edifici comunali. Riconosciuta pure la riduzione dei consumi per i trasporti con la conversione del 15 per cento del parco veicoli comunale a metano, gpl o elettrico.

Ottimo il piazzamento del Comune di Pordenone anche nell’ambito di quelli più virtuosi. Tra le cinque categorie energetiche previste dal premio, da E++ a A++, l’amministrazione cittadina si è piazzata nella seconda fascia, la B++.