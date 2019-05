L'impegno di spesa per il 2019 è rivolto per 108 milioni ad interventi realizzati da privati e 64 milioni ad interventi realizzati dalla PA

Il GSE ha aggiornato il Contatore del Conto Termico (D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016) che consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati attraverso questo meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica e impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni.

Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 211 mila richieste di incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 573 milioni, di cui 168 milioni per interventi realizzati dalla pubblica amministrazione e 405 milioni per interventi realizzati da privati.

L'impegno di spesa per il 2019 del Conto Termico ammonta complessivamente a 171 milioni, con un incremento di 18 milioni rispetto al mese precedente per effetto delle nuove richieste ammesse agli incentivi, per le quali è previsto il pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso.

L'impegno di spesa per il 2019 è rivolto per 108 milioni ad interventi realizzati da privati e 64 milioni ad interventi realizzati dalla PA, di cui 47 mediante prenotazione. I tre importi di incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 milioni.