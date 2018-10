Riguardano caldaie o stufe a biomasse. Prevista anche una finestra temporale per la presentazione dei certificati

Tutte le istanze del Conto Termico inerenti caldaie o stufe a biomasse che perverranno dopo il 1° gennaio 2019 dovranno essere corredate da una Certificazione Ambientale, così come prevede il Decreto del 7 novembre 2017 n.186 ). Lo si apprende dal sito del GSE.



Non solo: saranno ritenuti idonei solo gli interventi che, oltre agli altri squisiti, mostreranno una congruenza fra la Certificazione stessa e i restanti dati forniti. Anche per il prossimo aggiornamento del Catalogo apparecchi, e secondo le modalità che saranno indicate dal GSE, sia per l’inclusione dei componenti precedentemente esclusi che per quelli di nuova presentazione, dovrà essere fornita la medesima Certificazione.



Infine, sarà prevista anche una finestra temporale per la presentazione di detti certificati, riferibili ai componenti già inclusi a Catalogo secondo le modalità che saranno indicate dal GSE. Al proposito si segnala sin da ora che un’eventuale mancata trasmissione dei certificati comporterà l’esclusione dei componenti precedentemente inclusi nel Catalogo.