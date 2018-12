I provvedimenti fissano un obiettivo al 2030 del 32% per le rinnovabili e del 32,5% per l’efficienza e fanno parte del pacchetto energia che comprende anche quello sulla governance

Via libera definitivo alle nuove direttive rinnovabili ed efficienza e al regolamento sulla governance dell’Unione energetica. Dopo l’Europarlamento, nei giorni scorsi anche il Consiglio Europeo –leggiamo su Quotidiano Energia - ha infatti adottato i tre provvedimenti del Pacchetto energia presentato dalla Commissione Ue due anni fa, che passano adesso alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue che avverrà presumibilmente il prossimo 21 dicembre.

I provvedimenti, destinati a entrare in vigore tre giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. Ue, fissano un obiettivo al 2030 del 32% per le rinnovabili e del 32,5% per l’efficienza, mentre il regolamento sulla governance prevede la presentazione entro la fine di quest’anno da parte dei 28 dei Piani nazionali energia-clima.

Il commissario Ue all’Energia e al Clima, Miguel Arias Cañete, ha ricordato che sono stati ormai adottati 4 provvedimenti del Pacchetto energia su un totale di 8. Il primo adottato è stato la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, entrata in vigore lo scorso luglio. I tre provvedimenti del Pacchetto Energia ancora da approvare sono il regolamento e la direttiva sul market design elettrico e il regolamento sulla riforma di Acer.