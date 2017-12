Lo prevede un emendamento alla legge finanziaria 2018, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato

L'ecobonus al 65% verrà applicato per tutto il 2018 anche all'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro. Lo prevede un emendamento delle Autonomie alla manovra 2018, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Per poter beneficiare dell'ecobonus, viene stabilito, la posa dei micro-cogeneratori dovrà comportare un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20%.

La nuova norma, che modifica l’articolo 3 della Legge di Bilancio 2018 prevede «per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento». Di conseguenza si aumentano le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, che diventano 327,8 milioni di euro per l’anno 2019, 325,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 326,7 a decorrere dall’anno 2021.