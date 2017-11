Presentato in commissione bilancio contro la riduzione delle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica nelle abitazioni

È stato depositato in Commissione Bilancio del Senato un emendamento che riporta la detrazione per infissi e schermature solari al 65%. La richiesta di modifica presentata in Senato serve a scongiurare gli effetti negativi introdotti dalla legge di Bilancio 2018: la proroga del bonus efficienza energetica al 2018 abbassa infatti la percentuale detraibile dal 65% al 50% per la sostituzione di infissi e schermature. Misura che invece dal 2013 al 2017 ha generato investimenti, specie nel settore residenziale per oltre 16 milioni di euro, con una media annua di oltre 3 milioni di euro.

''Auspichiamo che l’emendamento, che ripristina la detrazione al 65%, prosegua positivamente l’iter di discussione parlamentare, sanando un vulnus che rischia di incidere negativamente sulle scelte di riqualificazione energetica dei cittadini, con una contrazione della domanda che rischia di tradursi in una perdita di 300 milioni di fatturato per le imprese del settore" commenta Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo.

Il taglio dal 65% al 50% colpisce due delle tipologie di intervento maggiormente utilizzate dai cittadini: nel 2016 (dati Enea) la sostituzione dei serramenti ha rappresentato il 51% del totale degli interventi, contribuendo al 41% dei risparmi energetici complessivi derivanti dalle detrazioni fiscali mentre l'installazione di schermature solari ha rappresentato il 20% degli interventi. Sempre Enea calcola che la sostituzione di serramenti rappresenta tutt'oggi una delle modalità di intervento con il miglior rapporto costo-efficacia: 10 centesimi di euro per ogni kWh di energia risparmiato durante tutta la vita utile dell'intervento.