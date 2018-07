Il prezzo corrisposto per l'acquisizione della Esco è di 10,25 euro per azione, con un esborso totale di quasi 72 milioni di euro

Edison annuncia che la sua controllata Fenice ha acquisito la partecipazione di maggioranza del capitale complessivo di Zephyro, quotata sull'Aim Italia. Il prezzo corrisposto è di 10,25 euro per azione, con un esborso totale di 71.824.815 euro.



Fenice, in qualità di offerente, ha pubblicato la comunicazione con cui ha annunciato la promozione, in conformità a quanto previsto dall'art 9 dello statuto di Zephyro, dell'Offerta Obbligatoria. Quest'ultima avrà ad oggetto tutte le azioni ordinarie Zephyro, non possedute da Fenice.



Zephyro è un operatore italiano di riferimento nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ad elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa.



Il valore della produzione della società nel 2017 è stato pari a 69 milioni di euro, mentre EBITDA si è attestato a 15,9 milioni di euro. Zephyro opera con circa 200 persone su tutto il territorio nazionale soprattutto in Lombardia, Veneto e Lazio. In particolare, Zephyro oggi serve oltre 30 strutture ospedaliere ed è aggiudicataria di nuovi lotti CONSIP per la fornitura di servizi energetici a ospedali. Le nuove aggiudicazioni consentiranno al Gruppo Edison di raddoppiare la propria presenza in questo mercato in brevissimo tempo.