Engie, player mondiale dell’energia e dei servizi, ha acquisito dal Gruppo Effy le aziende CertiNergy, Soluzioni CN in Francia e CertiNergia in Italia, aziende pioniere nei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e specializzate nella consulenza di performance energetiche.



La missione della Divisione CertiNergy & Solutions è di fornire alle aziende e agli enti locali i mezzi tecnici e finanziari per consumare meno risorse, nel modo più competitivo possibile, mantenendo comfort e performance.



L’operazione strategica consente a Engie di aumentare ulteriormente la capacità di offrire a clienti, aziende e istituzioni pubbliche, fiduciari e proprietari di alloggi sociali, la valorizzazione dei TEE per finanziare i loro progetti di riqualificazione, volti a ridurre il consumo energetico e quindi la loro impronta di carbonio.



Engie compie un nuovo passo verso la transizione energetica e aumenta le sue capacità di supportare i clienti business nell'implementazione di soluzioni competitive e rispettose dell’ambiente.