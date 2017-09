Rilevata dalla svizzera BKW, E.ON si rafforza in Italia nella fornitura di servizi per l’efficienza energetica e la generazione distribuita

E.ON Italia ha raggiunto un accordo con il Gruppo svizzero BKW per l’acquisizione della quota di maggioranza de La Casa delle Nuove Energie, azienda attiva nel nostro Paese nella fornitura a clienti residenziali e business di servizi e soluzioni per l’efficienza energetica, come pompe di calore, illuminazione efficiente e domotica, e per la generazione distribuita, tra cui il fotovoltaico.

Costituita nel 2007, La Casa delle Nuove Energie si specializza inizialmente nell’ambito dell’energia solare, per poi sviluppare negli anni rilevanti competenze e capacità operativa nell’ambito dei servizi per l’efficienza energetica. È attiva su tutto il territorio nazionale, grazie a una capillare rete di vendita diretta e indiretta costituita da circa 100 tra affiliati e agenti.

Con questa acquisizione E.ON dà corpo alla sua strategia di sviluppo in Italia per fornire ai propri clienti soluzioni in linea con il nuovo mondo dell’energia. Grazie a questa integrazione, E.ON potrà infatti fornire ai consumatori la possibilità di produrre energia e consumarla in modo efficiente e consapevole, beneficiando di una offerta complementare e che può coprire tutta la filiera dell’energia. La diffusa presenza territoriale di E.ON sul mercato italiano e il portfolio completo nel campo dell’efficienza energetica conferito da La Casa delle Nuove Energie si integrano per offrire un’ampia proposta di soluzioni energetiche a 360° per la casa e l’impresa.

“Questa acquisizione consente a E.ON di compiere un nuovo passo avanti nell’ambito di quello che la nostra azienda ha definito il nuovo mondo dell’energia: un sistema decentralizzato, sostenibile e interconnesso. Grazie a questa operazione, infatti, siamo in grado di ampliare la gamma di soluzioni efficienti per i nostri clienti in Italia, rafforzando il nostro know how nell’ambito dei sistemi più innovativi per il risparmio energetico” ha dichiarato Péter Ilyés, CEO di E.ON Italia.