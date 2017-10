La premiazione avverrà il 9 novembre 2017 presso Ecomondo Key Energy di Rimini. Il bando aperto si chiuderà a fine ottobre

Enea e Fire dedicano due premi ad altrettanti energy manager che si sono distinti per le loro attività e le loro competenze nel corso dell’anno. Il bando è aperto e si chiuderà a fine ottobre.

Per partecipare è necessario essere stato nominato energy manager per il 2017 (con l’invio della domanda attraverso la piattaforma FIRE NEMO nel rispetto della normativa vigente in merito alla nomina) nei settori PMI industriali e PMI terziario. Il premio verrà assegnato da una giuria, composta da personale ENEA e FIRE, che stilerà una classifica in base ai criteri stabiliti.

Infine, la premiazione avverrà il 9 novembre 2017 presso Ecomondo Key Energy di Rimini. A tal proposito si sottolinea che è necessario provvedere alla registrazione sul portale della Fiera per poter concorrere all’assegnazione del premio.

Si ha tempo fino alle ore 12 del 27 ottobre 2017 per compilare il modulo di iscrizione al bando presente al link: www.fire-italia.org/premio_energy_manager_ENEA_FIRE