Torna la Giornata del risparmio energetico la Giornata nazionale del risparmio energetico, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2

Torna il primo marzo “M'illumino di meno” , la Giornata nazionale del risparmio energetico, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 e arrivata alla 15/a edizione. La Giornata del 2019 è dedicata all'economia circolare, cioè al riciclo e al riutilizzo dei materiali e degli oggetti, che fa risparmiare energia. Come tutti gli anni, la sera di venerdì si spegneranno per un'ora i principali monumenti italiani (Colosseo, Torre di Pisa, Arena di Verona), i palazzi della politica (Quirinale, Senato e Camera), sedi di aziende private ed enti pubblici, case private.

Tutti gli italiani sono invitati a svolgere un'attività che faccia risparmiare energia. In tutto il paese si terranno eventi all'insegna del risparmio energetico, da laboratori nelle scuole a visite guidate nei musei con le luci basse a cene a lume di candela nei ristoranti. Il Ministero dell'Ambiente spegnerà le luci dei parchi nazionali italiani e accenderà una luce in mare nelle aree marine protette.



Gli eventi a Milano e Roma - In vista della giornata dedicata al risparmio energetico del primo marzo, la Cascina Cuccagna di Milano organizza una cena a lume di candela al ristorante "Un posto a Milano". Luci spente a partire dalle ore 19. L'evento "M'illumino di Meno 2019" va in scena, invece, a Roma presso il Parco regionale Appia antica a partire dalle 18: letture e improvvisazioni musicali verranno messe in scena alla luce delle fiaccole. Tutti i partecipanti, inoltre, sono invitati a portare con sé un oggetto di piccole dimensioni. Gli oggetti verranno successivamente raccolti e riutilizzati per realizzare un’opera collettiva in linea con il tema dell’edizione 2019 della campagna dedicato al riuso e al risparmio energetico.