Per la realizzazione di interventi dedicati alla riqualificazione e l'ammodernamento degli edifici con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione

La Regione Lombardia ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con la Città metropolitana di Milano che permetterà di destinare oltre 14 milioni di euro a favore di 12 istituti scolastici di istruzione superiore per ridurne il fabbisogno energetico. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi.



Ridurre fabbisogno energetico - "La delibera che abbiamo approvato in Giunta – ha sottolineato l'assessore - prevede uno stanziamento di 14.200.000 euro, suddiviso nelle annualità 2018, 2019, 2020, in attuazione del Por Fesr 2014-2020, per la realizzazione di interventi dedicati alla riqualificazione e l'ammodernamento degli edifici con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione, in alcuni istituti di scuola secondaria superiore della Città metropolitana di Milano, previa sottoscrizione del Protocollo di intesa nel quale sono precisati tutti i passi dell'attuazione. I fondi andranno direttamente alla Città metropolitana di Milano che, oltre a essere il soggetto beneficiario del contributo, è anche stazione appaltante per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, previsti, che dovranno essere realizzati entro il 31 maggio 2021".



Protocollo in altre province - "Con la Giunta – ha evidenziato Terzi - abbiamo deliberato di iniziare il processo istruttorio per realizzare un programma di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti di istruzione superiore in tutto il territorio regionale, in accordo con gli obiettivi di risanamento della qualità dell'aria, attraverso analoghi protocolli come quello stipulato con la Città metropolitana di Milano, da stipularsi con le altre Province della Lombardia". "L'obiettivo - prosegue Terzi - è attivare, sempre nell'ambito del Por Fesr 2014-2020, una procedura di finanziamento che coinvolga tutta la regione e che renda efficienti le nostre scuole".