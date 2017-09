Lo sostiene la classifica stilata da Avvenia. Tra le prime cinque anche Lazio, Toscana, Campania e Piemonte

Lombardia, Lazio, Toscana, Campania e Piemonte: questa la top-5 della white economy italiana stilata dalla società Avvenia, che analizza il ranking 2017 delle regioni più virtuose. Il parametro utilizzato è il numero di progetti di efficientamento energetico portati avanti durante il 2017 da ogni singola Regione.



Le prime tre regioni sul podio sono una conferma ma, rispetto alla graduatoria 2016, il Lazio sale al secondo posto, mentre la Toscana scende al terzo. Tra le regioni emergenti, la Campania sale al quarto posto, seguita dal Piemonte, che è quinta. Queste cinque regioni da sole rappresentano il 52% dei progetti di efficientamento energetico in Italia.



Allargando il ranking per ottenere una Top 10 in ordine crescente per numero di progetti entrano in graduatoria Emilia Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Marche, che assieme alle prime cinque totalizzano l'86% dei progetti di efficientamento energetico.

Le 10 amministrazioni regionali restanti (Liguria, Valle d'Aosta, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise) rappresentano appena il 14%. E tra loro le ultime 3 (Calabria, Basilicata e Molise) totalizzano appena l'1% dei progetti.