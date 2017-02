Si celebra la 13esima edizione della campagna promossa dal programma radiofonico “Caterpillar” di Radio Rai2

Spegniamo tutto dalle 18 alle 20 di oggi, 24 febbraio, per riflettere sullo spreco di risorse e sulla necessità di 'condividere' azioni in difesa dell'Ambiente. Un gesto simbolico, che può anche durare solo un minuto, e che sarà compiuto da istituzioni, associazioni, scuole e privati in occasione della 13esima edizione della campagna 'M'illumino di meno' promossa dal programma radiofonico 'Caterpillar' di Radio Rai 2, che quest'anno invita alla condivisione, perché la più grande dispersione energetica è causata dallo spreco in tutti ambiti dei nostri consumi: alimentari, trasporti, comunicazione.

Per la “Festa del risparmio energetico”, Caterpillar invita a “CondiVivere”, per esempio dando un passaggio in auto ai colleghi, organizzando una cena collettiva nel proprio condominio, aprendo la propria rete wireless ai vicini e, in generale, condividendo la proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità.

In attesa dell'istituzione per legge della 'Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili' proposta dei deputati del Pd Chiara Braga e Umberto D'Ottavio, per ora è l'informazione a ricordare che il Pianeta ha bisogno di essere difeso.

Dalle istituzioni che da tempo partecipano all'evento - Quirinale, Montecitorio e Palazzo Madama - , al debutto del Ministero per i Beni e le attività culturali, che aderisce con una sessantina fra musei e luoghi della cultura, scavi di Pompei compresi, passando per piazze, monumenti e chiese in numerose città, da Bolzano a Catania, ciascuno spegnerà o abbasserà l'illuminazione (tutte le scuole delle Marche sono state invitate a spegnere le luci nelle aule per un minuto) nella fascia oraria del programma, che dalle 18 alle 20 di oggi seguirà in diretta gli spegnimenti in giro per l'Italia.

Quest'anno al mondo della scuola e dell'infanzia è stato proposto di giocare a immaginare un supereroe del risparmio energetico, mentre al mondo dello sport è stato chiesto di mobilitarsi organizzando attività sportive di sensibilizzazione, perché l'energia più pulita è quella che produciamo noi muovendoci senza inquinare.

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste parteciperà con la sua nave "Ogs Explora", al momento impegnata nella missione in Antartide: i ricercatori a bordo faranno una cena a lume di candele elettriche a basso consumo (quelle tradizionali non sono consentite per motivi di sicurezza).