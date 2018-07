Stanziati dalla Valle d'Aosta quasi 3,4 milioni di euro per interventi di climatizzazione, infissi, rinnovabili e illuminazione

Nuovi fondi per l’efficienza energetica in Valle d’Aosta. La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di quasi 3,4 milioni di euro in più da destinare a proprietari di cas, anche in condominio, per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici nel settore dell’edilizia residenziale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: gli interventi impiantistici di climatizzazione invernale, estiva, di ventilazione e produzione di acqua calda; gli interventi sull’involucro opaco; gli interventi sui serramenti quali porte, finestre e vetrine, gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo; gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili; gli interventi di installazione e sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione; gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici.

L’ammontare complessivo delle spese ammissibili deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 ed un massimo di euro 400.000.