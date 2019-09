Un milione a fondo perduto alle piccole imprese anche per l’efficienza energetica dei processi produttivi; le domande vanno presentate entro il 12 novembre

Aperto da qualche giorno un bando della Regione Lazio che punta a promuovere e valorizzare l’imprenditorialità femminile, sostenendo l’implementazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese, anche con interventi di efficienza energetica dei processi.



Il finanziamento è a fondo perduto per 1 milione di euro e vuole incentivare l’imprenditorialità femminile promuovendo la creatività, valorizzando il capitale umano e supportando i percorsi di innovazione attraverso soluzioni ICT. Le richieste per la propria impresa e/o progetto a carattere innovativo potranno essere presentate entro il 12 novembre 2019.



Sono considerati ammissibili, secondo quanto previsto dall’avviso, i progetti che vogliano adottare una o più delle soluzioni digitali e/o tecnologiche e sistemi di innovazione, tra le quali i processi e sistemi industriali che aumentino la qualità del processo produttivo e del prodotto, anche in termini di sicurezza e impatto ambientale e i processi e sistemi produttivi flessibili che incidano soprattutto sul miglioramento dell’efficienza energetica dei processi.

Verranno valutate tutte le domande che rientrano nei limiti contributivi con finanziamenti per un massimo 40.000 euro.