L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 70% della spesa per comuni inferiori a 2mila abitanti

Pubblicato sul BUR della Regione Liguria un bando per la promozione dell'eco-efficienza (clicca qui per leggere il bando) e per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche. Tra i progetti ammessi: la ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore; l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile solo per autoconsumo e la realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo. Altri interventi previsti sono sui serramenti, sul controllo e la tele gestione e l’efficientamento dei sistemi di illuminazione.



Il bando è finanziato dal POR FESR 2014/2020 della Regione Liguria, Asse IV, con 2 milioni di euro e l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 70% della spesa ammessa.



Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni liguri con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti, per interventi realizzati nel territorio della Regione Liguria e riguardanti edifici appartenenti al patrimonio edilizio pubblico.