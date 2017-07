I fondi sono destinati al supporto del sistema imprenditoriale in tutte le sue forme, tra le quali anche le misure di efficienza energetica

La Giunta della Regione Sardegna ha deciso il finanziamento alle imprese per 130 milioni di euro, su proposta dell'assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci. I fondi sono destinati al supporto del sistema imprenditoriale in tutte le sue forme, tra cui anche una serie di misure di efficienza energetica.



Si tratta di 112 milioni, disponibili dalla chiusura del programma precedente, e 18 derivanti da restituzioni. 20 milioni rifinanziano la procedura del modello Jessica, fondo di finanziamento rotativo con due linee (efficientamento energetico e riqualificazione urbana): in questo modo viene garantita l’operatività del fondo, riuscendo allo stesso tempo ad attivare ulteriori importanti finanziamenti sia con la Banca europea degli investimenti, sia con Cassa depositi e prestiti.



Quanto ai soldi destinati ai bandi: 10 milioni serviranno ad attivare un nuovo bando T1 (investimenti da 15 a 150mila euro), 10 milioni in più (oltre ai 10 già stanziati) per il bando T2 in che è corso (da 200 a 800mila euro), 20 milioni al T3 previsto per i primi mesi del 2018 (finanziamenti da un milione e mezzo a 5 attraverso contratti di investimento), altri 20 milioni infine per il T4 che si aggiungono ai 10 già messi a correre (manifestazioni d’interesse per finanziamenti che superano i 5 milioni).



Le risorse sono state rese disponibili grazie al meccanismo dei fondi di rotazione che, una volta spesi e rendicontati all’Unione Europea, tornano liberi con l’unico vincolo, imposto dal regolamento comunitario, che mantengano la stessa destinazione d’uso dei precedenti.