Adottate nuove regole per elettrodomestici più durevoli, efficienti e facilmente riciclabili. Eliante partner in Italia della campagna Coolproducts

Frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, lampadine, TV e monitor: sono i prodotti che, entro il 2021, dovranno rispettare requisiti più stringenti in termini di efficienza energetica, riparabilità e riciclabilità. Questo è quanto ha deciso la Commissione Europea adottando nuove misure per prodotti più durevoli ed efficienti che, proprio grazie a tali misure, ridurranno drasticamente il loro impatto ambientale: ad esempio, estendere la durata di una lavatrice di 5 anni permetterebbe di risparmiare l’equivalente delle emissioni di CO2 di mezzo milione di automobili.

La maggiore efficienza degli elettrodomestici così concepiti, insieme alla normativa già in vigore sugli altri prodotti, farà risparmiare entro il 2020 la stessa quantità di energia consumata dall’Italia ogni anno e consentirà ai consumatori europei un risparmio di circa 285 € all’anno nelle loro bollette. Complessivamente, per consumatori e aziende il risparmio sarà di 20 miliardi di euro all’anno.

Europa modello di economia circolare - Coolproducts è la campagna europea di sensibilizzazione e informazione sulla nuova normativa. In Italia, partner della campagna è Eliante, cooperativa sociale no profit che opera da 17 anni sui temi dell’efficienza energetica, della tutela della biodiversità, dell’educazione e della comunicazione ambientale.

“Quanto approvato oggi rappresenta una svolta nel modo in cui produciamo e usiamo gli elettrodomestici - spiega Riccardo Nigro di Eliante - . Accanto a norme che consentiranno di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica degli elettrodomestici, sono stati aggiunti requisiti per fare in modo che i prodotti durino più a lungo. È un passo importante verso un’economia europea davvero circolare, un esempio concreto per il resto del mondo. Ora ci aspettiamo che lo stesso approccio venga utilizzato per altri prodotti come smartphone e computer”.

Fra le nuove regole previste dalla Commissione Europea, quella che impone ai produttori di elettrodomestici di assicurare che i prodotti siano facilmente smontabili con attrezzi comuni e che i pezzi di ricambio e le istruzioni per le riparazioni rimangano disponibili per i riparatori per un numero minimo di anni dall’acquisto del prodotto: 7 anni per frigoriferi e freezer, 10 per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie.