La Regione si uniforma alla scadenza prevista dal Decreto 63 “Milleproroghe” per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione

Regione Lombardia ha deciso di tornare sui propri passi in materia di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi individuali per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, uniformandosi al resto del Paese nel prorogare al 30 giugno la scadenza per portare a termine gli interventi.

Il Consiglio regionale ha infatti approvato la legge che riporta la normativa regionale alle disposizioni nazionali introdotte con il decreto cosiddetto "Milleproroghe", che include anche la proroga dell'obbligo di installazione delle termovalvole a fine giugno. La Regione Lombardia aveva fatto sapere, attraverso una comunicazione di Infrastrutture Lombarde, che non avrebbe recepito quanto disposto: non solo per quel che riguarda i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali, ma anche per l'aumento della quota dal 35% al 50% di energie rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria (che da Decreto è fissata adesso al 31 dicembre 2017).

Di questi giorni il dietrofront, con la decisione adottata dal Consiglio regionale a larga maggioranza (47 voti a favore, 8 contrari e 1 astenuto) che procrastina la scadenza al 30 giugno, offrendo anche ai condomini lombardi un altro paio di mesi per mettersi a norma.