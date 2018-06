Il riconoscimento Enea e Fire verrà consegnato a novembre alla Fiera di Rimini. Le domande entro il 30 settembre

FIRE, in collaborazione con ENEA e Key Energy, organizza anche per il 2018 un premio dedicato agli energy manager. Quest’anno possono partecipare tutti gli energy manager nominati in accordo con la legge 10/1991 per il 2018, come risultante dal database curato dalla FIRE. Oltre alla nomina regolare, l’altro requisito fondamentale è di avere realizzato progetti di miglioramento dell’uso dell’energia presso le proprie strutture (interventi realizzati presso terzi non sono ammissibili).



Il premio verrà assegnato tenendo conto di una serie di azioni riguardanti l’uso razionale dell’energia e l’adozione di fonti rinnovabili, secondo i criteri indicati nell’apposito regolamento, da una giuria composta da personale ENEA e FIRE.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 14 giugno fino al 30 settembre mediante l’apposita piattaforma disponibile a questo indirizzo.