I lotti riguardano le regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise. Per due lotti si tratta di un rinnovo

A2A Energia, società del Gruppo A2A, si aggiudica alcune importanti gare di rilevanza nazionale. In particolare, ad A2A Energia sono stati assegnati 5 lotti nella gara Consip Energia Elettrica edizione 17, per un volume complessivo di circa 2,5 TWh/anno. I lotti riguardano le regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise. Per due lotti (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Umbria e Marche) si tratta di un rinnovo dell’anno precedente, mentre per gli altri tre lotti si tratta di una nuova acquisizione.



In base alle stime indicate dal bando Consip17, i contratti assegnati ad A2A Energia corrispondono a ricavi complessivi pari a circa 480 milioni, distribuiti fra 2020 e 2021 in relazione alle decorrenze contrattuali delle forniture. L’aggiudicazione dei cinque lotti Consip fa seguito a diverse altre gare pubbliche recentemente assegnate ad A2A Energia, tra le quali si segnalano i tre lotti previsti dalla gara CET – Consorzio Energia Toscana per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni della Regione, per un volume di oltre 700 GWh nell’anno 2020, che portano il totale dei volumi aggiudicati tramite gara a circa 4,3 TWh/anno.