La misura, secondo l’ad, porterebbe ad evitare i numerosi obblighi amministrativi che non sempre garantiscono la privacy del richiedente

Acquirente Unico sta lavorando da mesi con le autorità competenti per approdare a un riconoscimento automatico del bonus energia, lo sconto in bolletta per i consumatori che versano in condizioni di disagio economico. Lo ha detto l’amministratore delegato Andrea Peruzy nel corso del suo intervento (nella foto) al 18° Meeting di Rimini “Lavorare in un’azienda di Stato: le persone al centro”.



“Spero che la misura veda presto la luce - ha aggiunto. - Questo significherebbe ampliare notevolmente la platea dei beneficiari effettivi del bonus che, pur avendone diritto, oggi sono scoraggiati dal richiederlo a fronte dei numerosi obblighi amministrativi che non sempre, inoltre, garantiscono la privacy del richiedente”.



Il CEO della società di Stato che fornisce l’energia elettrica ai circa 20 Milioni di consumatori che ancora non hanno scelto il libero mercato ha detto che “è ideologico pensare che sia il Mercato a dovere incarnare i principi di giustizia sociale ed eguaglianza. Il Mercato, per sua natura, persegue la massimizzazione del profitto. Le aziende di Stato, come Acquirente Unico, possono però contribuire a garantire quel dialogo, finora insufficiente, tra Stato e Mercato che ha fatto sì che la Globalizzazione non si manifestasse in un maggiore benessere diffuso.”



Péruzy ha fatto riferimento alla natura giuridica delle società pubbliche come garanzia di un operato allineato con l’interesse della collettività. L’AD di Acquirente Unico ha citato, al riguardo, la principale attività dell’azienda, ossia assicurare la fornitura di un servizio essenziale, come l’energia elettrica, a “condizioni certe, terze e trasparenti ed economicamente sostenibili”.