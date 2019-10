L'autorità per l'energia fissa i primi elementi utili alla predisposizione della regolazione del servizio di salvaguardia in vista dell’apertura per luglio 2020

L'Arera mette mano agli interventi necessari all’avvio del mercato elettrico libero per le utenze domestiche e le piccole imprese previsto per luglio 2020. Nell’atteso documento, l’Autorità avvia un procedimento finalizzato “all’acquisizione di primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione del servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici che si troveranno senza fornitore, all’indomani della cessazione del servizio di maggior tutela”.



Tra le azioni previste anche quella di coinvolgere le associazioni rappresentative dei clienti finali, “al fine di accrescere la loro partecipazione al procedimento e di acquisire nel corso dello stesso le specifiche esigenze ed istanze dei clienti stessi per acquisire dati ed elementi a supporto ulteriori rispetto a quelli attualmente disponibili all’Autorità, anche al fine di valutare e identificare eventuali criticità”; Arera punta inoltre sull’attribuzione della responsabilità del procedimento “al Direttore della Direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia”.



L’obiettivo ultimo è di garantire che la transizione verso il mercato libero avvenga con piena consapevolezza dei clienti finali e senza distorsioni alla contendibilità, promuovendo eventuali nuove forme di tutela.