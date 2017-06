Così si legge nella memoria dell’Aeegsi illustrata dal componente del collegio Valeria Termini

Lo stop al mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas previsto dal ddl Concorrenza (attualmente all'esame delle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, in terza lettura) deve avere tempi adeguati. Così si legge nella memoria dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, illustrata dal componente del collegio Valeria Termini in occasione di un'audizione in commissione Finanze e Attività produttive della Camera sul ddl Concorrenza.



"L'Autorità - ha detto Termini - ritiene indispensabile che siano garantite tempistiche adeguate, anche in ragione della consapevolezza dei clienti finali, perseguibili per l'implementazione delle ulteriori disposizioni attualmente previste dal ddl Concorrenza e propedeutiche all'ordinato superamento degli attuali assetti".



Ciò risulta particolarmente rilevante - prosegue la memoria - "in considerazione del fatto che le misure preparatorie per il nuovo assetto riguarderanno ancora la maggioranza dei clienti finali (pari nel 2015, per il settore elettrico, a circa 20 milioni di clienti domestici e 4 milioni non domestici e, per il settore del gas a circa 13,5 milioni di clienti domestici)”.