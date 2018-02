La successione del numero uno dell’authority è stata rinviata a dopo le elezioni. Il Consiglio di Stato ha indicato una proroga automatica di due mesi

"Un parere del Consiglio di Stato ha previsto una proroga automatica di 60 giorni, quindi dall'11 febbraio all'11 aprile. Una proroga che è sufficiente a garantire le attività di ordinaria amministrazione". A dirlo a Public Policy è stato il presidente di Arera (ex Aeegsi), Guido Bortoni, a margine di un convegno al ministero dell'Ambiente sul nuovo pacchetto di direttive Ue in tema ambientale. Il mandato di Bortoni è in scadenza, ma non c’è il tempo per nominare il successore per la vicinanza della scadenza elettorale.

Per effetto delle novità apportate dalla manovra 2018 la nomina spetta ora al Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con il ministro dell’Ambiente, con il parere preventivo vincolante delle Commissioni competenti di Camera e Senato che devono esprimersi entro 30 giorni durante i quali possono anche tenere delle audizioni. Fino ad oggi, il potere di designazione era stato esercitato dal ministro per lo Sviluppo Economico e dalle Commissioni Attività produttive e Industria dei due rami del Parlamento. Mentre ora, alla luce delle nuove competenze attribuite all’Autorità in materia di risorse idriche e ambiente, la stessa Legge di Bilancio 2018 introduce anche il coinvolgimento del ministro per l’Ambiente e, presumibilmente, anche delle Commissioni Ambiente di Montecitorio e Palazzo Madama.