L’incremento è superiore al 6%. Lo evidenzia il Rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio trasmesso da Arera

È cresciuta nel 2017 la quota di utenti che passa al mercato libero nel residenziale: il 40,6% delle famiglie si affida interamente ad offerte prive di tutela, contro il 34,4% di un anno fa. È quanto risulta dal Rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas trasmesso dall'Autorità di regolazione dell'Energia, reti e ambiente (Arera) al Ministero dello sviluppo economico.



Nel 2016, secondo i dati della relazione annuale dell'Authority, il 65,6% dei clienti domestici (corrispondenti al 61,4% in termini di volumi) risultava sul mercato tutelato.



Il contenuto del Rapporto, dopo una prima parte dedicata alla descrizione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, secondo quanto stabilito dalla stessa legge riguarda: l'operatività del portale informatico, previsto sempre dalla legge concorrenza e già avviato dall'Autorità; il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching, secondo quanto previsto delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio, secondo quanto previsto dalle suddette direttive; l'operatività del Sistema informatico integrato; il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di implementazione del brand unbundling, secondo quanto previsto dalle suddette direttive; la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.