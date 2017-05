A Roma si è tenuta la prima assemblea del nuovo organismo. Presidente sarà Simone Mori, vicepresidenti Valerio Camerano e Agostino Re Rebaudengo

Si è tenuta la prima assemblea di Elettricità Futura, la nuova associazione costituita dall’integrazione fra Assoelettrica e assoRinnovabili che nasce “con l’ambizione di rappresentare le imprese impegnate a promuovere la transizione energetica verso un mercato sempre più sostenibile, innovativo e concorrenziale”.

La creazione di un soggetto che rappresenti l’intera filiera elettrica è in effetti un caso pressoché unico fra i grandi Paesi europei. Elettricità Futura ha l’obiettivo di rispondere alle sfide della decarbonizzazione, dell’integrazione dei mercati e della centralità del consumatore in un contesto di grande sviluppo tecnologico.

La decarbonizzazione, l’efficienza energetica, l’elettrificazione dei consumi finali, l’innovazione tecnologica e la mobilità elettrica sono i temi chiave sui quali Elettricità Futura intende sviluppare la sua azione.

Vicepresidenti designati sono Valerio Camerano e Agostino Re Rebaudengo - da formalizzare nel primo Consiglio Generale di Elettricità Futura - i quali affiancheranno gli attuali Vicepresidenti Lucia Bormida e Roberto Potì.

“Elettricità Futura - ha detto il neo presidente Simone Mori - costituisce un passo importante, che porterà le imprese del settore elettrico, indipendentemente dalle tecnologie e filiere di appartenenza, ad acquisire una voce più forte e autorevole e così contribuire alla trasformazione dello scenario energetico italiano ed europeo”.

“Questa fusione conferma come il mondo delle rinnovabili sia parte integrante del sistema energetico italiano, pronto ad affrontare le sfide poste dalla transizione energetica – ha commentato il presidente di assoRinnovabili e vicepresidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo – . Sono certo che la nuova Associazione saprà interpretare e tutelare al meglio gli interessi di tutta la filiera elettrica italiana”.

Le parole di Realacci - “Va salutata con favore Elettricità Futura: la nuova associazione che nasce dalla fusione di Assoelettrica e Assorinnovabili, le principali associazioni dei produttori ‘tradizionali’ di energia e del mondo delle rinnovabili, che può accompagnare i cambiamenti in atto nel mondo dell'energia. Lo ha affermato Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, intervenendo alla prima Assemblea. Un’associazione all’avanguardia in Europa, favorita dal peso rilevante raggiunto in Italia dalle rinnovabili elettriche nella produzione nazionale (circa il 40%) con oltre 600 mila impianti diffusi e dalle nuove strategie energetiche, in particolare dell’ENEL.

Non è necessario oggi pensare a generosi incentivi - ha quindi rilevato - per far crescere il contributo delle rinnovabili, servono però importanti semplificazioni. Ad esempio per il revamping degli impianti eolici e fotovoltaici con nuove e più efficienti tecnologie. E bisogna favorire l’autoproduzione da rinnovabili, riducendo gli oneri di sistema, per cittadini, imprese e comunità”.