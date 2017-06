L’interruzione all’energia sarebbe stata causata da un guasto ai gruppi di produzione ancora in esercizio presso la Centrale Elettrica Sippic

Black-out elettrico sabato mattina a Capri. Molte zone dell'isola sono rimaste senza corrente elettrica dalle 10.45. Ferma la funicolare a causa dell'assenza di energia proprio nell'orario clou degli arrivi dei turisti. Stop alle attività e ai servizi dell'ufficio postale di via Roma. A macchia di leopardo l'energia elettrica è saltata in numerose zone dell'isola. L’interruzione sarebbe stata causata da un guasto ai gruppi di produzione ancora in esercizio presso la Centrale Elettrica Sippic che alimenta le zone centrali. Lo rende noto il sindaco, Gianni De Martino.

"Ancora una volta - sottolinea il sindaco di Capri - dobbiamo segnalare la preoccupante situazione della centrale elettrica che, ormai, non riesce a reggere neanche quell'ultimo ed esiguo carico che ancora le compete in attesa dell'ultimo trasferimento sulla rete Terna. Due terzi dell'Isola ricevono corrente dalla rete nazionale con risultati qualitativi e funzionali eccellenti che, inoltre, hanno sensibilmente ridotto il tasso di inquinamento atmosferico delle zone circostanti la centrale con grande soddisfazione e sollievo da parte dei residenti soprattutto di Marina Grande".

Ma l'incidente aumenta ancora di più la preoccupazione per l'incertezza quotidiana in cui vivono le utenze tuttora dipendenti da quell’impianto, soprattutto con l'approssimarsi della piena stagione turistica e, quindi, con l'aumento della richiesta di potenza elettrica.