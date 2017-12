Evitati per il momento maggiori esborsi per i clienti a basso consumo. Rimane in vigore la struttura già prevista per il 2017

Il completamento dell’ultima fase della riforma delle tariffe relativa alle componenti degli oneri generali di sistema per i clienti domestici viene differito di un anno rispetto al previsto 1° gennaio 2018. Lo ha deciso l’Autorità con la delibera 867/2017/R/eel dopo la comunicazione di indirizzo ricevuta dal Ministro dello Sviluppo economico derivante dalle risoluzioni parlamentari approvate in Commissione Attività produttive della Camera.

La stessa Autorità aveva segnalato a Governo e Parlamento che venisse valutata la possibilità di fornire indirizzi per posticipare di un anno quest’ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici. Ciò per evitare maggiori ulteriori esborsi ai clienti, specie quelli con bassi consumi, con il cumularsi alla stessa data del 1° gennaio 2018 anche degli effetti della revisione delle agevolazioni per le imprese energivore, raccordando le tempistiche anche alla revisione in corso da parte del Governo del bonus sociale.

L’Autorità ricorda che la riforma delle tariffe, applicata su delega delle specifiche disposizioni previste dal decreto legislativo n.102/14, elimina per questa parte ogni elemento di progressività, adempiendo a pieno alle esigenze regolatorie e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Per le sole componenti legate agli oneri generali - legate a coprire esigenze di gettito di politiche pubbliche - rimane quindi in vigore la struttura già prevista, con la differenziazione tra clienti residenti e non residenti (indipendentemente dal livello di potenza), l’applicazione di una quota fissa per i non residenti (in modo da limitare i possibili impatti sui clienti domestici residenti basso-consumanti), mantenendo i 2 scaglioni di progressività (fino a 1.800 kWh/anno e oltre 1.800) per i clienti residenti.