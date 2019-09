Arera ha approvato gli elementi economici e tecnici che consentiranno la partenza delle aste per la fornitura elettrica la cui disponibilità sarà effettiva dal 2022

Entro la fine dell’anno il mercato delle capacità elettriche sarà attivo. Lo rende noto l’Arera che ha concluso l’iter con i parametri economici e tecnici necessari all’avvio delle procedure perché il nuovo meccanismo possa essere operativo, garantendo la sicurezza del sistema elettrico italiano anche in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione fissati.

Con questo ultimo passaggio il gestore della rete (Terna) potrà ora effettuare entro il 2019 le prime aste per la fornitura di elettricità, in modo che la disponibilità sia effettiva per gli anni 2022-2023. Nel dettaglio, con tre delibere, l’Autorità ha definito i parametri economici necessari all’operatività del mercato della capacità, ha stabilito le modalità e le tempistiche cui Terna dovrà attenersi nell’ambito del settlement delle partite economiche relative al mercato medesimo e si è espressa in merito alla conformità - rispetto ai criteri previsti dal decreto ministeriale 28 giugno 2019 e dalla deliberazione Arera ARG/elt 98/11 - delle disposizioni tecniche di funzionamento proposte da Terna.

“Con le delibere odierne - afferma il presidente Stefano Besseghini - Arera completa il quadro del mercato della capacità con il tempismo necessario e soprattutto garantendo al sistema uno strumento fondamentale per permettere un serio percorso di decarbonizzazione. Argomenti che in questi giorni ritrovano centralità e prospettiva troveranno implementazione grazie al Capacity Market ed all’evoluzione del disegno di mercato che questa Autorità sta promuovendo per garantire una sempre maggiore integrazione delle diverse fonti e strumenti”.