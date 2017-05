Le misure che coinvolgono Italia e Germania promuovono gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima e garantiscono la competitività

La Commissione europea ha approvato le riduzioni concesse alle imprese ad alta intensità energetica, i cosiddetti energivori, sulle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno alla cogenerazione e alle fonti rinnovabili in Italia e il sostegno alla cogenerazione in Germania. La Commissione - si apprende - ha constatato che entrambe le misure promuovono gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima e garantiscono la competitività delle industrie ad alta intensità energetica sul mercato internazionale, preservando nel contempo la concorrenza nel mercato unico unionale.



Con l’approvazione del nuovo regime, oltre 3.000 imprese energivore, principalmente manifatturiere medio-grandi, avranno nuovi sconti sugli oneri destinati a finanziare il sostegno alla cogenerazione e alle fonti rinnovabili. I tagli saranno limitati alle imprese che operano nei settori esposti agli scambi internazionali e ad un massimo dell’85 per cento delle maggiorazioni sulle energie rinnovabili e la cogenerazione, con percentuali diverse se il rapporto tra costo bolletta elettrica e valore aggiunto è superiore o inferiore al quel 20 per cento sopraccitato. Nel primo caso comporterà un pagamento minimo sugli oneri di sistema riconducibili agli incentivi alle rinnovabili dello 0,5 per cento del valore aggiunto.



Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "La cogenerazione produce energia elettrica e in più sfrutta il calore prodotto nel processo, un'efficienza che contribuisce a raggiungere gli obiettivi europei in materia di energia e clima. Grazie alle decisioni odierne, gli Stati membri possono progettare finanziamenti sostenibili a favore della cogenerazione, come per le energie rinnovabili, in modo da promuovere le politiche ecologiche preservando la competitività delle imprese fortemente dipendenti dall'energia."