L’Indice ICET-E di Confcommercio sul costo in regime di maggior tutela delle imprese del terziario riporta il prezzo ai livelli del 2010

L’ICET-E segna, per il primo trimestre 2018, un aumento del 2,3% rispetto al trimestre precedente. L’Indice "costo energia terziario - elettricità" misura, come è noto, l’andamento della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del settore dei servizi.



Questo aumento - si legge in una nota - riflette l’aumento del prezzo all’ingrosso della materia prima, che ha registrato un incremento di 18 punti percentuali nel IV trimestre 2017 arrivando a 97,7 un livello che riporta, dopo il minimo di 52,70 registrato nel II trimestre 2016, quasi al punto di partenza del 2010.



L’aumento è stato superiore alle aspettative e alla previsioni di prezzo effettuate, nel trimestre precedente, dal Regolatore. Dal II trimestre in poi il prezzo medio all’ingrosso è infatti salito continuamente e le condizioni economiche fissate dal Regolatore hanno rincorso tali aumenti contribuendo al rialzo delle condizioni economiche di tutela alla base del calcolo della spesa elettrica di questo indice. Sul piano tendenziale, nel primo trimestre 2018 si prevede un aumento dell’8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.



Anche in questi giorni, le commodities energetiche, petrolio compreso, non sembrano placarsi. Analizzando l’incidenza delle diverse componenti sulla spesa lorda per l’elettricità - dice Confcommercio - riscontriamo il calo positivo della fiscalità al 51,6%. È un dato medio, che però non vale per tutte le categorie d’impresa. La riforma degli oneri di sistema in vigore dal primo gennaio 2018 penalizza fortemente le imprese del terziario a ridotto consumo di energia elettrica, come bar e ristoranti per i quali l’aumento degli oneri di sistema supera il 10%.